Südkorea-Juwel Wooyeong Jeong wechselt vom FC Bayern zum SC Freiburg - Keine Rückkaufoption

Wechsel seit einigen Tagen Thema

Der Wechsel des auch von anderen Klubs umworbenen Profis war seit Tagen ein Thema. Neben dem SC waren im Frühjahr auch schon der FSV Mainz 05 sowie zuletzt der FC Augsburg und RB Salzburg an Jeong interessiert. Der FC Bayern wollte Jeong allerdings zunächst nur ausleihen oder unter der Bedingung abgeben, durch eine Option in Zukunft nochmal mit ihm arbeiten zu können. Aber: Freiburg lehnte das ab.

In der vergangenen Saison spielte Jeong einmal in der Champions League und einmal in der Bundesliga. Für die zweite Mannschaft erzielte er in 29 Partien in der Regionalliga 13 Tore.