SC Freiburg überflügelt den FC Bayern: 3:0-Sieg gegen 1899 Hoffenheim

Der SC Freiburg mischt weiter die Bundesliga auf! Bei der TSG Hoffenheim gelang der Elf von Trainer Christian Streich ein 3:0-Auswärtserfolg - und das hochverdient. Durch den Sieg überholt der SCF den großen FC Bayern in der Tabelle und belegt nun den dritten Platz. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten sich die Breisgauer gefährlich vor dem gegnerischen Strafraum. Außenverteidiger Christian Günter erzielte schon nach zehn Minuten den Treffer zum 1:0. Im Anschluss daran drängten die Gäste auf das zweite Tor. Und die Freiburger belohnten sich für ihr couragiertes Offensivspiel - Mittelfeldmann Jannik Haberer erhöhte vor der Pause (38.) zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt zum 2:0. Die Hoffenheimer hatten einige gute Gelegenheiten - ließen diese aber ungenutzt.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Schreuder reagiert in der Halbzeit doppelt - Petersen trifft zum 3:0

Der Auftritt der Hoffenheimer gefiel Coach Alfred Schreuder gar nicht. Er wechselte gleich zweimal und brachte mit Neuzugang Jürgen Locadia für Florian Grillitisch und Lukas Rupp für Ermin Bicakcic zwei neue Offensivkräfte in die Partie. Doch auch mit neuem Personal hatten die Hausherren Schwierigkeiten das Spielgeschehen an sich zu reißen. Freiburg verteidigte clever und setzte immer wieder offensive Nadelstiche. Einen solchen nutzte der SCF zum 3:0. Niklas Petersen wurde in der 60. Minute von der Hoffenheimer Defensive übersehen und traf völlig freistehend nach einer Flanke zum 3:0.

Danach war die Partie entschieden. Die Freiburger ließen den Hausherren nun mehr Raum und Zeit mit dem Ball und warteten geduldig auf Kontersituationen. Doch auch in der Schlussphase der Partie zeigten sich die Hoffenheimer in der Offensive zu harmlos, um SC-Keeper Alexander Schwolow wirklich ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So blieb es beim hochverdienten 3:0-Auswärtserfolg der Freiburger.