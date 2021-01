Offiziell: SC Freiburg verlängert Vertrag mit Sportdirektor Klemens Hartenbach

Nach den neuen Verträgen für die beiden Vorstände hat der SC Freiburg auch mit seinem Sportdirektor Klemens Hartenbach verlängert. Über Vertragsinhalte machte der Klub am Dienstag keine Angaben. "Die von Klemens und seinem Scouting-Team geleistete Arbeit ist einer unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren", sagte Vorstand Jochen Saier über den 56 Jahre alten früheren Torhüter, der seit 2013 im Amt ist: "Die Herausforderungen bei sportlichen Personalentscheidungen werden auch in den kommenden Jahren enorm sein. Von daher freuen wir uns den Weg gemeinsam in dieser Konstellation weiterzugehen und die langjährige, nachhaltige und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzuführen." Anzeige

Hartenbach, der vor seinem Engagement als Sportdirektor bereits zwölf Jahre in verschiedenen anderen Funktionen für den Klub arbeitete, ergänzte: "Ich möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Ich fühle mich hier nicht nur sportlich sondern auch menschlich an der richtigen Stelle. Die Weiterentwicklung von Verein und den einzelnen Mannschaften liegt mir und uns sehr am Herzen. Deshalb musste ich nicht lange überlegen." Kurz vor Weihnachten hatten bereits die beiden Vorstände Saier und Oliver Leki bis 2024 beim SCF unterschrieben.