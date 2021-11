"Hoch veranlagter Junge": SC Freiburg verlängert Vertrag mit U21-Nationalspieler Kevin Schade

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Stürmer Kevin Schade verlängert. Zur neuen Laufzeit des Kontrakts machte der Bundesligist in seiner Mitteilung am Mittwoch wie gewohnt keine Angaben. "Kevin ist ein hoch veranlagter Junge, der sich ausgesprochen positiv entwickelt hat", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier. "Er bringt Tempo und Tiefe in unser Spiel und hat in den vergangenen Monaten auch im technisch-taktischen Bereich Schritte nach vorne gemacht."