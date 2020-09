Petersen-Tor reicht nicht zum Sieg: Freiburg trotz guter Chancen nur mit Remis gegen Wolfsburg

Der SC Freiburg hat in seinem ersten Saison-Heimspiel den Sieg verpasst. Gut eine Woche nach dem 3:2 zum Start beim VfB Stuttgart kam die Mannschaft von Trainer Christian Streich trotz großer Überlegenheit am Sonntagabend nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den VfL Wolfsburg hinaus. Freiburgs Rekord-Torschütze Nils Petersen (11. Minute) hatte den den SC per Kopf in Führung gebracht, Josip Brekalo erzielte vor den 3200 zugelassenen Zuschauern noch vor der Pause den Ausgleich für die Gäste (42.). Vier von sechs möglichen Punkten bedeuten einen respektablen Saisonstart für die Freiburg. Der VfL, der parallel auch noch in der Europa-League-Quali gefordert ist, wartet noch auf den ersten Liga-Sieg in der neuen Spielzeit, blieb aber auch im insgesamt fünften Pflichtspiel ungeschlagen.

Die Freiburger, bei denen der vor anderthalb Wochen für rund zehn Millionen Euro vom französischen Erstligisten SCO Angers verpflichtete Baptiste Santamaria in der Startelf stand und ein starkes Debüt feierte, nutzten gleich ihre erste Chance zur Führung - genau wie beim 3:2 am ersten Spieltag in Stuttgart. Genau wie dort nach einer Standardsituation. Und genau wie dort durch Petersen. Eine Ecke von Vincenzo Grifo von der rechten Seite köpfte der Torgarant aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Schon in der vergangenen Saison zählten ruhende Bälle zu den großen Stärken des Sport-Clubs.

Die Wolfsburger, bei denen Ersatzkeeper Pavao Pervan kurzfristig für Koen Casteels (Knieprobleme) einsprang und so im Vergleich zum 2:0 gegen Desna Tschernihiw in der Europa-League-Quali am Donnerstag insgesamt acht neue Spieler in der Anfangsformation standen, taten sich nach Freiburgs Führungs-Tor schwer. Nach weiteren Chancen der Gastgeber durch Grifo (25., 28.) kamen sie aber zum Ausgleich. Ein Freistoß von Brekalo von der Strafraumgrenze wurde von der Freiburger Mauer abgefälscht und schlug direkt unter der Latte zum 1:1 ein.