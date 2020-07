Nächster Transfer: Hannover 96 verstärkt sich mit Freiburgs Kapitän Mike Frantz

Die Verantwortlichen von Hannover 96 scheinen aktuell im Akkord zu arbeiten. Nachdem am Dienstag bereits die Transfers von Franck Evina und Valmir Sulejmani über die Bühne gingen, konnte sich Hannover 96 am Mittwoch die Dienste des ehemaligen Freiburg-Kapitäns Mike Frantz sichern. Der Mittelfeld-Allrounder kommt mit der Erfahrung aus 228 Bundesligaspielen in die HDI-Arena. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022, über die Höhe einer Ablösesumme wurde bisher noch nichts bekannt. Frantz hatte zwar noch einen laufenden Vertrag in Freiburg besessen, in einem tollen "Verein in der Bundesliga mit tollen Teamkollegen", habe aber für sich die Entscheidung getroffen, noch einmal etwas verändern zu wollen. "Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe hier und habe ein sehr gutes Gefühl. Ich bin schon zweimal aufstiegen – in Nürnberg und in Freiburg. Das möchte ich auch hier mit 96 schaffen."

Zuber und Kocak voll des Lobes Sportdirektor Gerhard Zuber äußerte sich höchst erfreut über den gelungenen Transfer: "Mike ist ein gestandener Profi, der uns sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine gut tun wird." Frantz habe in seiner langen Karriere schon viel erlebt und werde in der Mannschaft mit all seiner Erfahrung auch in kritischen Situationen für Stabilität sorgen. "Im Mittelfeld kennt Mike alle Positionen, er ist variabel einsetzbar. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten." Auch 96-Trainer Kenan Kocak weiß, auf welche Qualitäten er sich bei seinem Neuzugang freuen kann: "Mike Frantz hat seit Jahren bewiesen, dass er konstant auf hohem Level spielen kann. Er ist ein sehr charakterstarker Spieler. Wir konnten mit ihm eine Persönlichkeit für 96 gewinnen. Ich freue mich, dass er nun bei uns mit im Boot ist."

