SC Freital gewinnt Landesliga-Gipfel – Laubegast mit Heimsieg

Dresden. Der SC Freital bleibt in der Fußball-Landesliga ungeschlagen. Beim bisherigen Tabellenführer Großenhainer FV setzte sich der Sportclub mit 2:1 durch. Vor 331 Zuschauern waren Robin Fluß (48./Strafstoß) und Philip Weidauer (50.) für die Gäste erfolgreich, in der Nachspielzeit unterlief dem Freitaler Stephan Ruß ein Eigentor. Es war erst der zweite Gegentreffer für die Freitaler, die mit neun Siegen und vier Remis wieder auf Platz eins stehen.

Der FV Dresden 06 Laubegast kam im Heimspiel gegen Neusalza-Spremberg vor 151 Zuschauern zu einem 4:2-Heimsieg und bleibt in diesem Jahr in der Meisterschaft ungeschlagen. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart, Oliver Pohle (7.) und Johann Wölk (9.). Ein Schock für Gäste-Coach Karsten Haasler, der zu Anfang des Jahres als Trainer übernommen hatte, bisher aber ausnahmslos Niederlagen mit seinem Team kassiert hatte. Doch seine Mannschaft „erholte“ sich und kam durch einen Doppelschlag von Pavel Frie (41., 43.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Bis zur 87. Minute hielten die Gäste das Unentschieden, bevor Pohle sein zweites Tor bejubelte. In der Nachspielzeit sorgte Kapitän Philipp Wappler für den Endstand.

Wesenitztal mit Remis in Sebnitz

In der Landesklasse Ost verteidigte der SV Wesenitztal mit dem 2:2 in Sebnitz seine Spitzenposition. Erst in der dritten Nachspielminute kassierte der Tabellenführer vor 253 Zuschauern den Ausgleich durch Philip Henke. Zuvor hatte Martin Schiefner beide SVW-Treffer markiert (60., 75.). Die Gastgeber waren durch Michael Kunze in Führung (20.) gegangen. Der FSV Oderwitz rückte durch das 2:1 in Königswartha bis auf einen Zähler an Wesenitztal heran.