SC Hemmingen gewinnt gegen den VfL Bückeburg – und hat ein bisschen Elfmeterglück

Zunächst seien sich beide Seiten mit gehörigem Respekt begegnet, beschreibt Pyka die Anfangsphase, in der hüben wie drüben mit angezogener Handbremse agiert worden sei. Erst ein Handspiel im Hemminger Strafraum, dass dem VfL einen Strafstoß bescherte, den Alexander Bremer zum 1:0 verwandelte (21.), bracht die Partie so richtig auf Betriebstemperatur. „Danach nahm das Spiel Fahrt auf“, betonte Pyka. „Wir haben dominiert und das Spiel bestimmt, hatten viel Ballbesitz und kamen auch zu einigen richtig dicken Chancen.“

Der SC Hemmingen-Westerfeld bleibt in Landesliga Staffel Süd weiter in der Erfolgsspur, besiegte den VfL Bückeburg auf eigener Anlage mit 2:1 (1:1). „Das war der stärkste Gegner, gegen den wir bislang gespielt haben“, lobte SC-Trainer Martin Pyka den Auftritt der Gäste. „Die Bückeburger waren brutal gefährlich im Umschaltspiel und gut im Spielaufbau.“ Doch seine Mannschaft habe das Insgesamt ordentlich gelöst und verdient gewonnen.

Elfmeter führt zum Ausgleich

Zwar hatte aufseiten der Gäste zunächst Louis Othmer noch eine Möglichkeit (24.), doch dann erhöhten die Hausherren den Druck: Nach einem Foul an Emmanouil Skountridakis sorgte Aljoscha Hyde per Elfmeter für den Ausgleich (27.). Das gab den Hemmingern weiter Aufwind. Die Defensive stand gut, der Ball lief flüssig durch die eigene Reihen, und Michael Gerlach (35.) und Steven Melz (37.) hätten den SC nach sehenswerten Kombinationen noch vor der Pause in Führung schießen können. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es dann allerdings noch einmal Aufregung im Hemminger Strafraum: Nach einer unübersichtlichen Aktion reklamierten die Gäste heftig, forderten erneut Strafstoß. „Das war eine schwierige Situation“, gab Pyka zu. „Man hätte vielleicht Elfer geben können.“

Auch nach dem Wechsel sei es weiter ein Duell auf Augenhöhe und mit gutem Landesliga-Nivea gewesen. Die Platzherren ließen die Kugel zirkulieren, immer auf der Suche nach der Lücke oder dem geeigneten Raum, um gegen die kompakten, gut verteidigenden Gäste zu Chancen zu kommen. In der 52. Minute wurde erneut Melz in aussichtsreiche Position gebracht, doch er konnte den Ball nicht im VfL-Gehäuse versenken. Das gelang dann einige Minuten später Yannick Kranz, der einen Hemminger Angriff mit dem 2:1 vollendete (65.).

Großchancen in den Schlussminuten

Nun verstärkten ihrerseits die Bückeburger ihre Offensivbemühungen, zudem wurde es ein wenig hektisch. Die Gastgeber bemühten sich, die Partie zu kontrollieren, schafften es auch meist, die Attacken des VfL in letzter Linie zu klären. Dann bot sich den Hemmingern sogar die Riesenchance zur endgültigen Entscheidung, doch Gerlachs Kopfball landete nur am Pfosten (81.).

In den Schlussminuten war dann noch zweimal SC-Keeper Frederic Schoppe gefordert: Erst parierte er glänzend gegen Nico Schneckener (86.), dann reagierte er stark bei einem Schuss von Christian Paul Schwier (90.). Zu diesem Zeitpunkt agierte der SC nur noch in Unterzahl, denn zwischenzeitlich hatte Gerlach nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (89.) gesehen. Wenig später war Schluss.