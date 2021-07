Viel Bewegung im Kader: Jetzt legt Pyka in Hemmingen "den Fokus aufs Sportliche"

Dazu kommen Metehan Kayhan (vom 1. FC Wunstorf zurück) sowie die beiden Keeper Julian Wenzel (vom HSC) und Tobias Brünger, der früher schon einmal in Hemmingen aktiv war, die schon seit geraumer Zeit mittrainieren. Den Kader komplettieren Luca Erhardt (zuvor Koldinger SV, Innen- und Außenverteidiger), der zuletzt ein halbes Jahr im Ausland war, sowie die Perspektivspieler Obed Owusu und Marvin Haake.

Das sieht auch der Trainer so. „Erst einmal ist klar, dass wir mit Joel Wauker, Yannik Kranz, Mahir Bingöl und Fabian Klein absolute Topspieler verloren haben. Das hat natürlich Lücken gerissen, sowohl sportlich als auch zwischenmenschlich“, sagt Pyka.

Tom Brauer und Anouar Erchidi müssen aus beruflichen Gründen eine Pause einlegen. Dafür stehen mit Julian Hyde und Malte Uphoff in der neuen Saison zwei Etablierte wieder zur Verfügung, die lange ausgefallen waren. Insgesamt habe Coach Martin Pyka eine starke Mannschaft zur Verfügung. „Wir werden wieder eine gute Rolle spielen“, sagt Othersen.

Als Abgänge wird ein Achterpack vermeldet: „Mit Joel Wauker, Yannick Kranz und Mahir Bingöl gehen allerdings drei Spieler zum Studieren in die USA. Sie haben ein Fußball-Stipendium bekommen“, sagt Manager Sven Othersen. Dazu habe Fabian Klein seine Karriere beendet und Neel Schönleiter den Klub in Richtung HSC II verlassen. Auch Mohamed Chahrour gehe künftig andernorts seinem Hobby nach.

Als allgemeines Ziel formuliert der SCH-Coach Folgendes: „In dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen. Deshalb wollen wir so früh wie möglich den Klassenerhalt eintüten.“ Im Detail erhofft er sich eine Verfeinerung der Spielidee, mehr Automatismen im Spielaufbau, ein besseres Umschaltverhalten und eine anderes Fitnesslevel, um noch besser, variabler und aggressiver Pressing spielen zu können. Rückblickend sei er auch keinesfalls der Meinung, die frühzeitig abgebrochene vergangene Saison sei eine gewesen, die aufgrund ihrer Kürze nichts zähle. „Wir haben auf jeden Fall auch von dieser kurzen Saison profitiert, und wir haben uns auch einiges erarbeitet.“

Im Mai sei es mit Individualtraining, Technikschulung und moderater Ausdauerbelastung losgegangen, die verbleibende Zeit bis zum Saisonstart gedenke er, in Gänze auszunutzen. „Eine Pause will nach der langen fußballlosen Zeit sowieso keiner der Jungs.“ Gerade einmal vier Spieler hätten überhaupt einen Urlaub angemeldet. „Die sind heiß – und das ist gut so“, sagt Pyka.

Aktuell müsse man das Personal nach der monatelangen Pause erst einmal in einen angemessenen Fitnesszustand bekommen. „80 Prozent sind in einem vernünftigen Zustand, 20 Prozent sind ein bisschen auseinandergegangen. Sie haben aber von sich aus schon um spezielle Fitness- und Ernährungspläne gebeten“, sagt der Coach. Zum Start habe es einige Verletzungen gegeben, weil der eine oder andere Spieler körperlich einfach noch nicht bereit gewesen sei für ein ernsthaftes Training. „Viele Körper haben das einfach nicht mitgemacht. Da mussten wir die Messlatte niedriger legen.“

"Die sind heiß - und das ist gut so"

Keiner könne sich erlauben, sich während der Übungseinheiten permanent Fehlzeiten zu leisten oder drei Wochen in den Urlaub zu fahren und zu glauben, man dürfe sofort wieder Ansprüche stellen. „Die Spieler müssen schon gewisse Voraussetzungen erfüllen und prüfen, ob sie die richtigen Prioritäten setzen“, sagt Pyka.

Und was tut sich sonst so? Mit Patrice König gebe es einen ausgebildeten Fitnesstrainer und Sportmasseur, der das Funktionsteam verstärke und sich außerdem um die Pressearbeit kümmere, sagt Pyka. Außerdem sei eine Kooperation mit einer Orthopädiepraxis vereinbart worden: „Da werden unsere Spieler wie Vertragsspieler behandelt und bekommen sehr kurzfristig Termine.“

Unterwegs in "speziellen Heimtrikots"

In Absprache mit der schon seit der vergangenen Saison für den SCH tätigen Physiotherapeutin Vanessa Ribbentrop sei man in diesem Bereich „exzellent aufgestellt“. Mit Anna Hedemann ist eine neue Betreuerin dabei. Pyka freut sich außerdem über die Verbesserung der internen Kommunikationsstrukturen: „Medial haben wir uns in vielen Bereichen super weiterentwickelt.“

Auch Manager Othersen hat noch einige Punkte anzusprechen: „Wir haben spezielle Heimtrikots angeschafft – in Rot, mit den Spielernamen drauf und einem Schriftzug im Kragen: ,… mein Verein!“ Für 2022 sei geplant, dem A-Platz Flutlicht zu verschaffen, zudem solle der B-Platz vergrößert werden. „Der liegt aktuell noch unter den Mindestmaßen.“ Er müsse dafür trockengelegt und mit einer neuen Drainage versehen werden. Kurzum: Es wird beim SC Hemmingen-Westerfeld fleißig weiter an der Verbesserung der Strukturen gewerkelt – auf allen Ebenen.

Pyka hat für die nächste Saison ein primäres Ziel: „Ich habe im letzten Jahr als neuer Trainer viele Dinge angestoßen, allerdings habe ich die Spieler dabei hin und wieder über Gebühr in Anspruch genommen und strapaziert. Und die Jungs haben sich enorm engagiert. In dieser Saison will ich den Fokus aufs Sportliche legen.“ Denn eines sei klar: „In der erster Linie sind die Jungs Sportler, die wollen Fußball spielen.“