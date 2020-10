"Hässliche Halbzeit, süßes Ende": Hemminger besiegen TSV Barsinghausen mit 3:0

Mit einem 3:0-Heimsieg im Nachholspiel gegen den TSV Barsinghausen hat der SC Hemmingen-Westerfeld in der Südstaffel der Landesliga die Tabellenführung übernommen. „Dieses Spiel muss ich in der Bilanz in zwei Hälften teilen“, betonte Hemmingens Coach Martin Pyka. „Vor der Pause haben die Jungs es gegen einen extrem unangenehmen Gegner gut gemacht und völlig verdient geführt. Nach dem Wechsel sah das anders aus: Es war eine hässliche Halbzeit mit einem süßen Ende“, spielte der Hemminger Trainer auf den späten Doppelschlag an.

Die Gastgeber übernahmen sofort das Kommando, hatten viel Ballbesitz und waren stets, bemüht spielerische Lösungen zu finden. „Das war aber gegen diese Barsinghäuser gar nicht so einfach, weil sie brutal engagiert, leidenschaftlich und zweikampfstark aufgetreten sind“, so Pyka. „Deren Angriffspressing hat es uns schon schwer gemacht.“

Just scheitert, Melz trifft

Dennoch habe sich sein Team vor der Pause eine Handvoll Möglichkeiten erspielt: Nach Zuspiel von Steven Melz jagte Wisam Askar den Ball aus zwölf Metern über den Kasten (12.), zehn Minuten später ließ sich Melz frei vor dem leeren Tor etwas zu viel Zeit und wurde noch abgeblockt.

Als sich dann auch die Gäste in der 35. Minute eine dicke Chance erspielten, die Robert Just jedoch nicht nutzen konnte, bescherte der sich unmittelbar anschließende Konter den Hausherren das Führungstor: Joel Wauker bediente den agilen Melz, der zum 1:0 traf.

Kurz darauf scheiterte Wauker mit einem Freistoß an TSV-Keeper Tim-Liam Freund (37.), und Melz brachte einen Abpraller aus Nahdistanz ebenfalls nicht an Freund vorbei (38.). Auch die Gäste verbuchten durch einen direkten Freistoß von Just noch einen ordentlichen Abschluss, dann bat der Schiri zum Pausentee.

Hemminger verlieren den Faden

In der zweiten Hälfte verloren die Hemminger dann völlig den Faden. „Wir haben uns viele blöde Ballverluste geleistet, hatten keine klare Linie mehr“, monierte Pyka. „Unser Spiel war auf einmal völlig zerfahren.“ Das lag aber nicht nur an der nun deutlichen schlechteren Performance des SC, die Gäste präsentierten sich einfach als äußerst ekliger Kontrahent. „Die Jungs waren eng an den Leuten dran, haben sich gepusht und den Gegner einfach nicht zur Entfaltung kommenlassen“, lobte Grajewski.

Im Spiel nach vorne habe es zumindest bis zum Strafraum ganz ordentlich ausgesehen. Doch außer zwei, drei Abschlüssen aus der Distanz, einigen engen Abseitssituationen und dem einen oder anderen Standard sei offensiv nicht viel herausgesprungen.