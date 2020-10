"Für Spitzenspiel zu viele Fehler": Hemminger hauchen dem VfR Evesen wieder Leben ein

„Es war ein Spiel mit wechselnden Dynamiken, in dem wir aufgrund der zweiten Halbzeit sicher einen Punkt oder mehr hätten holen können“, sagte Martin Pyka nach dem 1:3 in der Landesliga Süd beim VfR Evesen. Doch der Coach des SC Hemmingen-Westerfeld räumte auch ehrlich ein, dass der eine oder andere wichtige Spieler nicht in Form gewesen sei. „Einige Säulen haben heute hin und wieder brutal gewackelt.“

Dennoch empfand er es als positiv, dass seine junge Mannschaft trotz des schweren, tiefen und nicht sonderlich ansprechenden Platzes guten Fußball geboten habe. „Unterm Strich haben wir gegen einen offensivstarken Gegner aber ein bisschen Lehrgeld gezahlt.“