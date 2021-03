Kurioser Weg: So wurde Burghard Oestreich zum „besten Trainer“ beim SC Hemmingen-Westerfeld

Daniel Koch spielt mit seinem Rugby-Team von Germania List in der ersten Bundesliga - und in der deutschen 7er-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige spielt auf der Position des Verbinders und kam schon in den deutschen Jugend-Nationalmannschaften des Rugby zum Einsatz. ©

Eine Anekdote mit Folgen

Fündig wurden beide mit der Begegnung beim MTV Hattorf II. Für den SCH war es im April 2011 das Endspiel gegen den Abstieg aus der Verbandsliga. Im Einzel von Philipp Schütze erkannte Oestreich viele Fehler. „Meine Frau hat keine Ruhe gelassen, ich solle ihm Tipps geben. Also bin ich hin“, erinnert sich Oestreich und lacht. Dank der Hilfestellung des bis dahin Unbekannten gewann Schütze, und das Hemminger Sextett sicherte wenig später mit einem 9:7-Sieg die Klasse.

Eine Anekdote mit Folgen, denn vier Wochen später klingelte bei Burghard Oestreich das Telefon mit der Bitte, ob der Norddeutsche die Mannschaft nicht künftig betreuen wolle. Seitdem kümmert er sich neben dem Coaching um die aufgrund der Regularien des Deutschen Tischtennisbundes aufwendige Organisation des Spielbetriebes – und fährt obendrein bei den Auswärtsspielen den Vereinsbus. Vor allem lag es Oestreich über die Jahre aber am Herzen, aufstrebende Talente ins Team zu integrieren. „Ich begleite die Jungs auch bei Turnieren“, betont der A-Lizenzinhaber.

Spaß an taktischen Konzepten

Meisterschaften oder Ranglisten ohne ihn sind undenkbar. Das war schon in seiner alten Heimat Schleswig-Holstein so. Viele Jahre war er als Verbandslehrwart in der Trainerausbildung tätig. Diese Erfahrung bringt er jetzt in der Hemminger Sparte ein. Oestreich hat großen Spaß, taktische Konzepte zu vermitteln: „Mit Guido Hehmann (Nummer eins der Männer, Anm. d. Red.) einen taktischen Plan zu entwickeln und die Spiele zu gewinnen, ist toll.“

Als Trainer müsse man auch stets einen Blick für die psychologischen Aspekte haben und die Spieler stärken. „Der Kopf ist beim Tischtennis sehr wichtig, viele Kleinigkeiten sind entscheidend für den Erfolg“, sagt Oestreich. Die Jugendlichen bereitet er für wichtige Wettkämpfe gern einmal per Videoanalyse auf die Gegner vor. Manches mag für einen Breitensportverein als „zu viel“ erscheinen, doch von seinen Spielern gibt es positive Rückmeldungen.