SC Hemmingen-Westerfeld startet unter neuem Coach Martin Pyka in die Vorbereitung 

Die Zeit des SC Hemmingen-Westerfeld unter Martin Pyka hat nun auch offiziell begonnen. Beim Trainingsstart an der Hohen Bünte blickte der neue Coach des Landesligisten in viele erwartungsfrohe und gut gelaunte Gesichter, denn auch diesem Anfang wohnte ein Zauber inne.

Die erste Einheit des SCH hatte es in sich. Zwei Stunden und 15 Minuten wurde geschwitzt. Frank Sledz, einer der beiden Co-Trainer neben Tobias Brinkmann, setzte Impulse im athletischen Bereich, während sich Pyka um die spieltaktischen Aspekte kümmerte. Physiotherapeutin Vanessa Ribbentrop, eine frühere Rugbynationalspielerin, komplettiert das Funktionsteam, in dem mehrere Athletik- und Torwarttrainer mithelfen.

Apropos laufen: Beim 33-Jährigen steht selbst in diesem frühen Stadium kein stumpfes Konditionsbolzen auf dem Programm. „Wir kommen schnell ins fußballspezifische Arbeiten“, sagt der gebürtige Kasseler. Die Spielidee steht immer im Mittelpunkt, sie wird durch das Training kennengelernt. Er hatte seinen Spielern nach der Corona-Pause individuelle Pläne für die zwei Wochen vor dem Auftakt mitgegeben. „Und ich habe gesehen, wer gut gearbeitet hat und wer eher weniger fit ist“, sagt Pyka. Es sei aber genügend Zeit vorhanden, um gemeinsam in die Spur zu kommen.

25-Mann-Kader ist das Ziel

Der Chefcoach durfte zur Kick-off-Veranstaltung 25 Spieler begrüßen, momentan sind es 30 Mann im Kader. Fünf Akteure werden sich noch in einem Probetraining vorstellen, am Ende möchte Pyka über ein Aufgebot von 25 Kickern verfügen. Neben dem Rückkehrer Aljoscha Hyde (vom HSC Hannover) sind Wisam Askar (zuvor Koldinger SV), Lazar Grozdanic (U19 TSV Havelse), Neel Schönleiter (HSC Hannover II), Frederic Schoppe (1. FC Germania Egestorf/Langreder) und Mohamed Chahrour (zuletzt vereins­los, davor Arminia Hannover) neu dabei.

Mit Joe Khambor wechselt ein Spieler nach Hemmingen, der in seiner thailändischen Heimat Profi war und unter dem damaligen Nationaltrainer Winfried Schäfer in der U21-Auswahl des asiatischen Landes trainiert hat. In Deutschland trug der 26-Jährige bereits das Trikot des 1. FC Germania Egestorf/Langreder II, OSV Hannover, der SF Ricklingen und des TSV Stelingen. „Auch Benedikt Kube vom TSV Bemerode würde sich uns gerne anschließen“, sagt Pyka. Außer den schon länger bekannten Aron Gebreslasie (zum OSV Hannover), Tim Hansmeier (Ziel unbekannt), Armin Tvrtkovic und Metehan Kayhan (beide 1. FC Wunstorf) gibt es keine Abgänge.