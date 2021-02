SC Magdeburgs Trainer Wiegert über Weber-Transfer: "Jetzt hat es endlich geklappt"

Magdeburg/Leipzig. Die Freude beim SC Magdeburg ist groß. Nationalspieler Philipp Weber kehrt an seine Ausbildungsstädte zurück und soll ab der nächsten Saison im Team von Cheftrainer Bennet Wiegert (39) die Bundesliga und internationale Wettbewerbe aufmischen. Im SPORTBUZZER-Interview sprach der Coach des SCM über die gemeinsame Historie mit dem DHfK-Profi, die Stärken des Neuzugangs und die hohe Belastung im laufenden Spielbetrieb während einer Pandemie. Anzeige

SPORTBUZZER: Der Wechsel von Philipp Weber zum SC Magdeburg ist offiziell, er kehrt im Sommer in seine Heimat zurück. Wie kam es zu dem Wechsel? Bennet Wiegert: Ich kenne Philipp schon ewig, wir haben sogar schon zusammen gespielt. Als er seine ersten Schritte bei uns im Nachwuchs gemacht hat, war ich in Magdeburg noch Spieler. Ich kann mich auch noch an einen Junioren-Cup erinnern, als ich mit Sigfus Sigurdson die Siegerehrung bei einem Turnier in Ilsenburg in Sachsen-Anhalt geleitet habe und Philipp mit sieben, vielleicht acht Jahren der beste Spieler wurde. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, ob es Sinn ergibt, zurückzukehren. Gibt es eine sportliche Perspektive und einen Platz für ihn? Wir sind uns bisher nie richtig einig geworden – jetzt hat es endlich geklappt. Darüber freue ich mich sehr. Das war aber keineswegs eine Hals-über-Kopf-Aktion, es war ein längerer Prozess.

Magdeburg ist im zentralen Rückraum keineswegs schlecht aufgestellt. Wieso haben Sie sich dennoch für einen weiteren Spieler auf der Position entschieden? Das ist eine subjektive Einschätzung ihrerseits. Ich halte diese Entscheidung für sehr modern. Wenn man die Bundesliga beobachtet – besonders unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen – sieht man, dass wir unter hohem Spiel-Stress stehen. Ein gutes Beispiel ist vermutlich, dass am Sonntag noch das WM-Finale war und die Rhein-Neckar Löwen heute schon wieder spielen müssen. Das wird durch Olympia nicht weniger werden und wir können auch nicht einschätzen, wie lange uns diese Pandemie noch begleiten wird. Ich habe eine große Verantwortung, den Kader gesund zu halten und ihn möglichst breit und leistungsstark aufzustellen. Wir wollen keinen Spieler abgeben und mit 17 Spielern in die Saison gehen.

Weber hat zuletzt beim SC DHfK und der Nationalmannschaft in der Rückraum-Mitte gespielt. Er hat in der Vergangenheit aber auch gezeigt, wie gut er im linken Rückraum einsetzbar ist. Wo planen Sie mit ihm? In meiner Philosophie beziehungsweise in meiner Auffassung von Handball gibt es diese spezifischen Positionen in Rückraum-Links oder -Mitte nicht wirklich. Das verschwimmt im Angriff alles miteinander. Es geht viel mehr darum, welchen Raum man attackieren möchte. Ich möchte mich deshalb gar nicht genau festlegen, in welcher Position ich Philipp bei uns sehe. Er ist sehr variabel einsetzbar, das schätze ich an ihm.

In Leipzig wurden die Nachrichten über Webers Wechsel nicht sonderlich gut aufgenommen. Viele Fans sehen darin einen großen Rückschritt für die Mannschaft. Gibt es für den SC DHfK eine Zukunft ohne Weber? Meine Priorität haben immer die Interessen des SC Magdeburg. Es war für mich zweitrangig, wo Philipp zur Zeit spielt – wir hätten genauso versucht, ihn von jedem anderen Verein loszueisen. Seine Wurzeln sind in Magdeburg. Das hat nichts mit Leipzig zu tun. Ich denke aber, dass im Sport jeder irgendwie ersetzbar ist. Am Anfang überkommt einen vielleicht noch dieses Gefühl, dass eine Welt zusammenbricht, aber es wird im Sport für solche Szenarien immer eine Lösung geben. Näher kann ich die Strukturen in Leipzig aber nicht bewerten.