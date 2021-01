Es geht Schlag auf Schlag für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Nach dem überzeugenden 2:0-Sieg am Sonntag beim SV Darmstadt 98, treten die Störche bereits am Mittwoch um 20.30 Uhr in der Benteler-Arena beim SC Paderborn 07 an. Der KN-Sportbuzzer berichtet ab 19 Uhr von der Begegnung.

