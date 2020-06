Entscheidung gefallen: SC Paderborn steht nach Niederlage bei Union Berlin als Bundesliga-Absteiger fest

Der erste Bundesliga-Absteiger steht fest: Der SC Paderborn, der erst vor der Saison aufgestiegen war, muss den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die Ostwestfalen verloren am Dienstagabend bei Union Berlin 0:1 (0:1) und haben damit keine rechnerische Chance mehr, in den verbliebenen Saisonspielen den Klassenerhalt respektive den Sprung auf den Relegationsplatz zu schaffen. Ebenfalls klar: Der SCP wird die Spielzeit als Tabellenschlusslicht beenden - und Union, das gemeinsam mit Paderborn aufgestiegen war, bleibt mindestens ein weiters Jahr in der Bundesliga.