Paderborn-Trainer Baumgart über Bundesliga-Aufstieg: "Wir sind der erste Absteiger"

Der SC Paderborn hat sein zweites Fußball-Wunder vollendet. Der Jubel war grenzenlos trotz des 1:3 bei Dynamo Dresden : Wie schon 2014 steigt der SCP in die Bundesliga auf - mit dem nahezu sensationellen Durchmarsch aus der Drittklassigkeit in die Beletage der 18 besten deutschen Klubs. Im Herzschlag-Fernduell mit dem Konkurrenten 1. FC Union Berlin, der zeitgleich beim VfL Bochum nur ein 2:2 erzielte, machte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart im Rudolf-Harbig-Stadion den Coup perfekt. "Die Jungs haben zwei Jahre überragend gearbeitet. Auch wenn das heute ein scheiß Spiel war. Das ist überragend geil", sagte Trainer Steffen Baumgart nach dem Spiel beim TV-Sender Sky.

Das sagt Paderborn-Trainer Baumgart zur kommenden Saison in der Bundesliga

Was Baumgart allerdings auch weiß: In der ersten Bundesliga-Saison 2014/15 stieg die Mannschaft nach dem Aufstieg direkt wieder als Tabellenletzter ab. Dementsprechend erfrischend realistisch bleibt der 47 Jahre alte Coach: "Wir sind sowieso der erste Absteiger jetzt", sagte Baumgart trocken - fügte aber auch sofort an: "Wir gehen nicht hin um zusagen wir gehen wieder runter. Wir werden fighten."

Mit dem Aufstieg enden tubulente Jahre der Ostwestfalen. 2015 mussten sie direkt wieder in die 2. Liga, in der dann der freie Fall begann. Selbst mit dem vorzeitig beurlaubten einstigen Weltklasseprofi Stefan Effenberg als Zwischendurch-Coach konnte der Absturz in die Drittklassigkeit nicht vermieden werden. In der Spielzeit 2016/17 kommt es noch schlimmer: Als Tabellen-18. steht der dritte sportliche Abstieg in Serie eigentlich fest und wird nur durch den Lizenzentzug für 1860 München verhindert.