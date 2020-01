SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen live im TV und im Online-Stream sehen

Umgekehrte Vorzeichen vor der Partie in Ostwestfalen: Bayer Leverkusen ist am Sonntag (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) zu Gast beim Tabellen-Letzten aus Paderborn und muss unbedingt gewinnen, um sich im oberen Drittel des Tableaus zu etablieren. Kellerkind Paderborn kann stattdessen für einen Hoffnungsschimmer im Kampf um den Klassenerhalt sorgen.

Ein kleines Fünkchen Mut hat sich der SC Paderborn im letzten Spiel vor der Winterpause bereits erarbeitet. Durch das 2:1 gegen Eintracht Frankfurt befindet sich der Aufsteiger zumindest wieder in Schlagdistanz zur Konkurrenz. Trotz des erst zweiten Heimsieges in dieser Saison zeigte sich Trainer Steffen Baumgart nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. "Wir sind froh, dass wir 2:1 gewonnen haben, wissen aber auch, was wir besser machen müssen.“ Verbesserungspotenzial, das in der Rückrunde abgerufen werden muss, denn mehr als zwölf magere Hinrunden-Zähler müssen es in der zweiten Saisonhälfte für den Klassenerhalt allemal sein.