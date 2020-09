Kuriose Wende: SC Paderborn gegen den HSV trotz Beschluss über Fan-Rückkehr ohne Zuschauer

Aufgrund kurioser Umstände muss Bundesliga-Absteiger SC Paderborn sein erstes Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV ohne Zuschauer austragen. Spiele in der Benteler Arena in Paderborn müssen aus Lärmschutzgründen um 22 Uhr beendet sein. Und da der SCP offenbar nicht mit einer solch schnellen Erlaubnis der Politik rechnete und sich sowieso auf ein Spiel vor leeren Rängen einstellte, stimmte er der Ansetzung am zweiten Spieltag auf Montagabend (28. September) mit Anstoß um 20.30 Uhr und Schlusspfiff gegen 22.20 Uhr zu.

3000 Fans wären bei Paderborn gegen den HSV möglich gewesen

Kleiner Vorteil also für die Gäste aus Hamburg? Der HSV hat nun in Ostwestfalen kein, wenn auch nur kleines, Heimpublikum gegen sich. Die Hansestädter hoffen zum Zweitliga-Auftakt an diesem Freitag (18.30 Uhr, Sky) gegen den anderen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf auf ein Erfolgserlebnis, nachdem im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Drittligist Dynamo Dresden bereits Endstation war (1:4). Toni Leistner sorgte bei der Partie, die vor rund 10.000 Zuschauern stattfand, zudem für einen Eklat, indem er auf der Tribüne auf einen Dresdner Fan losging, der ihn zuvor beleidigt hatte. Positive Schlagzeilen schrieben die Hamburger jüngst immerhin wirtschaftlich: mit der Verkündung eines neuen Hauptsponsors und der Nachricht, dass die Stadt für einen Millionen-Betrag das Grundstück rund um das Volksparkstadion kaufen will.