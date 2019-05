Kurios: SC Paderborn feiert Bundesliga-Aufstieg auf Mallorca in Bochum-Trikots 

Riemann hält dem SC Paderborn direkten Aufstieg fest

Aber was war in den Schlussminuten beim Parallelspiel eigentlich passiert? Der VfL Bochum führte bis sieben Minuten vor dem Schlusspfiff mit 2:0. Da der SC Paderborn in Dresden mit 1:3 zurücklag, brauchten die Berliner einen Sieg um den direkten Aufstieg in das Fußball-Oberhaus perfekt zu machen. Und es wurde tatsächlich noch einmal spannend.