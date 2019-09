Wer kann in der Tabelle nach oben klettern? Die Partie SC Paderborn gegen FC Schalke 04 am Sonntag (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist nach den Ergebnissen vom Samstag für beide Teams richtungweisende. Vor allem Aufsteiger Paderborn steht mit nur einem Punkt aus drei Spielen immens unter Druck.

Mit Schalke 04 kommt kein Lieblingsgegner nach Ostwestfalen. In der bislang einzigen Bundesliga-Saison 2014/2015 unterlag der SC Paderborn in beiden Spielen den Gelsenkirchenern, das 0:1 auf Schalke ließ der Mannschaft von André Breitenreiter damals aber noch eine Chance auf den Liga-Erhalt. Nun kann man gegen die Knappen den ersten Heimsieg der Saison landen. Die einzigen Teams, gegen die der FC Schalke 04 in seiner Bundesliga-Historie nie Punkte abgab, sind die beiden Berliner Klubs Tennis Borussia und Tasmania 1900.

,,Es wird eine interessante Aufgabe für uns", sagt S04-Trainer David Wagner, der mit Königsblau noch ohne Bundesliga-Auswärtssieg ist, ,,Paderborn spielt offensiv und sehr schnell im Umschaltspiel. Wir fahren mit der Zielsetzung dorthin, etwas zu holen, wir haben Respekt, aber unser Ziel ist klar." Schalkes Torhüter Alexander Nübel (22) ist gebürtiger Paderborner und spielte zehn Jahre lang für den SCP. ,,Paderborn", so der Keeper, ,,ist offensiv sehr stark, sie spielen auf Konter und machen damit auch in der Bundesliga gnadenlos weiter." Zu Hause konnte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ihre Konterstärke allerdings nur bedingt unter Beweis stellen. ,,Wir müssen unsere Stärke finden", sagt Baumgart vor dem Spiel. Er kündigte zudem an: ,,Die Startelf wird die gleiche sein wie in Wolfsburg, der Kader lässt keinen Raum für große Veränderungen zu." Bei den Schalkern fehlt indes nur Nabil Bentaleb nach Knie-OP.