Entscheidung in Ostwestfalen! Die Partie SC Paderborn gegen Hamburger SV am Sonntag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) kann für die Gastgeber die Krönung der letzten zwei Jahre sein. Die Paderborner können nach dem Doppel-Abstieg von 2015 aus der ersten und 2016 aus der 2. Bundesliga den Marsch zurück ins Fußball-Oberhaus schaffen. Für den HSV geht es in diesem direkten Duell darum, den sicher geglaubten Aufstieg nicht komplett zu verspielen. Eine Niederlage beim SC und ein Sieg von Konkurrent 1. FC Union Berlin im Ost-Derby gegen den 1. FC Magdeburg - und für den HSV bliebe nur ,,Blech", Platz vier!

Die Hanseaten sind seit sieben Spielen ohne Sieg. In diesen Partien verspielten sie 12 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz aus Paderborn und Berlin. ,,Die Stimmung ist endgültig gekippt, Frust, Zweifel und Häme dominieren über zarte Rest-Hoffnung", befindet das Kicker-Sportmagazin am Donnerstag. Definitiv nicht mehr für den Hamburger SV auflaufen wird Orel Mangala. Die Leihgabe vom VfB Stuttgart zog sich einen Muskelfaserriss zu und fällt für die letzten beiden Spiele aus. Mangala wird im Sommer zu den Schwaben zurückkehren. ,,Wir haben Paderborn in dieser Saison schon zwei Mal geschlagen", macht HSV-Sportvorstand Ralf Becker den gefrusteten Fans Mut. Die Rothosen setzten sich im Pokal-Viertelfinale in Ostwesfalen durch und gewannen auch das Zweitliga-Heimspiel. Die Rückrundenbilanz des HSV mit 16 Punkten dennoch so desaströs, das es schwer fällt, noch an ein irgendwie geartetes Aufstiegs-Wunder zu glauben.