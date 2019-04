DFB-Pokal im Liveticker: Der SC Paderborn erwartet den HSV

Für den Hamburger SV geht es um Geld und Selbstbewusstsein. Der Zweitligist will am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mit einem Sieg beim Liga-Rivalen SC Paderborn ins Halbfinale des lukrativen DFB-Pokalwettbewerbs einziehen. 2,656 Millionen Euro kassiert der Sieger für die Teilnahme an der Vorschlussrunde.

Trainer Hannes Wolf ist ein Erfolg wichtig für das Selbstvertrauen seiner Profis. "Diese besondere Chance wollen wir unbedingt nutzen", sagte Innenverteidiger Rick van Drongelen. Die Hamburger waren seit zehn Jahren nicht mehr im Pokal-Halbfinale. "Wir brauchen unsere Jungs in einer Topform und einer sehr guten Haltung zum Spiel", forderte Wolf. Er will seinem Mannschaft wieder auf einem besseren Niveau als zuletzt sehen. Der Hamburger Offensive mit lediglich 38 Saisontoren mangelt es an Chancen und Treffsicherheit. Die Paderborner mit 61 Treffern sind da ein anderes Kaliber.