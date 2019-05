Mit diesen Neuzugängen plant Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn

Nur zwei Jahre nach dem Fast-Abstieg in die 4. Liga gehört der SC Paderborn wieder zur Beletage des deutschen Fußballs. Für den Klub aus der westfälischen Fußball-Provinz ist es die zweite Chance. Die Fehler aus der Spielzeit 2014/15, als dem Abstieg aus dem Oberhaus der ungebremste Fall in die Drittklassigkeit folgte, sollen sich nicht wiederholen. "So einen Absturz wird es nicht mehr geben. Sportlich weiß man es nie genau, aber alles andere werden wir sauber im Griff haben", versprach SCP-Präsident Elmar Volkmann mehr Nachhaltigkeit.