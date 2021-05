Offiziell: Lukas Kwasniok wird Trainer beim SC Paderborn - Saarbrücken-Coach tritt Baumgart-Nachfolge an

Zweitligist SC Paderborn ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den in Richtung Köln wechselnden Steffen Baumgart fündig geworden. Lukas Kwasniok von Drittligist 1. FC Saarbücken unterschrieb in Paderborn einen Vertrag bis 2023, wie der Verein am Montag offiziell verkündet hat.