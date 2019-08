Bundesliga-Vorschau zum SC Paderborn - Boss Hornberger erklärt die gescheiterte Kooperation mit RB Leipzig

Wir haben sicherlich ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nach der großen Euphorie in der ersten Bundesliga -Saison der Vereinsgeschichte 2014/2015, die in der gesamten Region spürbar war, ist die Stimmung dieses Mal freudig, aber auch etwas verhalten. Über allem schwebt eben die Erfahrung aus der Vergangenheit. Wir wissen, wo alles enden kann, wenn man mal ganz oben gelandet ist und dann tief fällt.

Ohne den Absturz und die Erfahrung, fast in die 4. Liga abgestiegen zu sein, wäre der Erfolg nicht entstanden. Davon bin ich fest überzeugt. Das hat uns alle im Verein zusammengeschweißt. Es zeigt, dass wir aufstehen können, wenn wir am Boden liegen.

Neben Trainer Baumgart war Sportgeschäftsführer Markus Krösche einer der Architekten des Erfolgs. Wie schwer wiegt sein Abgang zu RB Leipzig?

Er hat hier Herausragendes geleistet, war in seinen Funktionen als Spieler, Nachwuchstrainer und zuletzt als Manager eine absolute Persönlichkeit in Paderborn. Er war für uns ein absoluter Glücksgriff. In wirtschaftlich wie sportlich schwierigen Zeiten hat er unseren mittlerweile verstorbenen Präsidenten Wilfried Finke überzeugt, weiterhin in den Verein zu investieren, was sich ausgezahlt hat. Markus Krösches Abschied bedeutet für uns einen Einschnitt, der wehtut.