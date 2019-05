SC Paderborn schockt HSV kurz nach der Halbzeit - Aufstieg rückt in weite Ferne

Oh weh, Hamburger SV ! Der HSV droht den Aufstieg in die Bundesliga bereits am 33. Spieltag der Zweitliga-Saison zu verpassen. Der Erstliga-Absteiger hat beim SC Paderborn einen gebrauchten Tag erwischt. Bereits kurz nach der Pause lagen die Hamburger mit 0:2 gegen den Drittliga-Aufsteiger zurück. Der Treffer zum 2:0 für die Paderborner durch Sebastian Vasiliadis schockte den HSV und die Fans im Netz nachhaltig - auch das zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 Rick van Drongelen änderte daran nicht viel - auch weil kurz vor Schluss Christopher Antwi-Adjej zum 3:1 und 4:1 für Paderborn erhöhte.

Was war passiert? Der HSV beginnt engagiert und verzeichnet vor allem zahlreiche Eckstöße. Doch den ersten Treffer erzielt der SC Paderborn in der ersten Halbzeit. Vasiliadis schießt die Westfalen in Führung. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart bringt die Führung dann über die Zeit bis zu Pausenpfiff. Dann der Schock für die Hamburger: Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff schnürt Vasiliadis den Doppelpack und stößt das Tor zur Bundesliga ganz weit auf. Der Paderborner tanzt links am Strafraum Lacroix aus, zieht in Richtung Tor und visiert dann per Flachschuss das lange Eck an. Rick van Drongelen fälscht den Ball noch leicht ab, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Van Drongelen sorgt mit seinem Kopfballtreffer zum Anschlusstreffer für kurze Hoffnung, die der Paderborner Christopher Antwi-Adjej in der 82. und Minute wieder zunichte macht.