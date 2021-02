Schiedsrichter-Frust! Paderborn-Trainer Baumgart wütet nach Aus gegen BVB: "Eine Frechheit"

Trainer Steffen Baumgart vom SC Paderborn hat Schiedsrichter Tobias Stieler nach der unglücklichen Pokal-Niederlage bei Borussia Dortmund scharf kritisiert. "Das ist eine Frechheit" , sagte der Coach des Zweitligisten nach dem 2:3 (2:2, 0:2) nach Verlängerung im Achtelfinale am Dienstagabend in der ARD. "Das ärgert mich, das hat keiner verdient. So machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und eine Entscheidung zu treffen."

Baumgart: "Kämpfen um jede müde Mark"

Hauptsächlich kritisierte der 49-Jährige, dass sich Stieler die Szene nicht in der Review Area angeschaut hat. "Ich finde die Videoschiedsrichter gut, es bringt viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzugucken... dann machen wir uns langsam lächerlich", wütete Baumgart und fügte an: "Es geht hier für uns um zwei Millionen (Euro). Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark." Damit nahm der SCP-Coach deutlichen Bezug auf die Klub-Struktur des BVB, der als einziger deutscher Profiverein an der Börse gelistet ist. Baumgart sei gespannt, ob er nun einen Brief vom Deutschen Fußball-Bund bekomme, "weil ich mich etwas zu doll aufgeregt habe".