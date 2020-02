Tiefe Trauer beim SC Paderborn: Nichte von Streli Mamba beim Spiel gegen FC Bayern verstorben

Beim Auswärtsspiel des SC Paderborn gegen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München (der FCB gewann 3:2) ist es in der Allianz Arena zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Wie der SCP am Samstag mitteilte, ist ein 14 Monate altes Mädchen im Stadion kollabiert und später verstorben. Das Mädchen war die Nichte des Paderborn-Profis Streli Mamba.

Der Tabellenletzte zeigte sich von dem Todesfall des Kindes "schwer erschüttert und drückt der Familie sein tiefstes Mitgefühl aus", hieß es weiter. Das Mädchen war nach Reanimationsversuchen in der Arena mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht wurden, konnte jedoch nicht mehr gerettet worden.

FC Bayern zeigt sich von Todesfall "tief erschüttert"

Auch der FC Bayern reagierte auf den Tod des Mädchens und zeigte sich "tief erschüttert". Der 25-jährige Streli Mamba war vor der Saison ablösefrei von Energie Cottbus zu den Ostwestfalen gewechselt und schoss in dieser Saison bereits fünf Tore in seinen bisherigen 18 Bundesliga-Spielen. Im Spiel gegen den FC Bayern stand er in der Startelf und wurde nach 53 Minuten ausgewechselt.