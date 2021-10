2. Liga kompakt: SC Paderborn siegt beim KSC dank Blitz-Hattrick - Regensburg souverän

Karlsruher SC - SC Paderborn 2:4 (0:4)

Der SC Paderborn hat sich dank eines Blitz-Hattricks von Stürmer Sven Michel bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz herangearbeitet. Beim 4:2 (4:0) beim Karlsruher SC traf Michel zwischen der 24. und der 32. Minute dreimal (24., 29. und 32.) und war somit entscheidend daran beteiligt, dass der SCP schon nach der ersten Hälfte fast uneinholbar in Führung lag. Zumal Julian Justvan zuvor bereits für das 1:0 der Gäste gesorgt hatte (20.). Fabian Schleusener (68.) und Philipp Hofmann (70.) konnten im weiteren Verlauf der Begegnung nur noch verkürzen - die Aufholjagd der Platzherren blieb aber ungekrönt. Nach nur einem Sieg aus den vorherigen vier Punktspielen beendete Paderborn damit einen kleinen Durchhänger und scheint wieder in der Spur. Dort hatte sich vor der Partie auch der KSC gewähnt. Denn: Unter der Woche hatte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner noch für eine Pokal-Sensation gesorgt und Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb befördert. Gegen den SCP genügten vor der Pause jedoch zwölf desolate Minuten - schon war das frischgewonnene Selbstvertrauen erst einmal verpufft.

