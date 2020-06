Paderborn-Trainer Baumgart schreibt Klassenerhalt ab: "Keine Antworten auf Nichts"

Letzte Mini-Hoffnungen auf einen rechnerisch noch möglichen Klassenerhalt hat Paderborn-Trainer Steffen Baumgart nach der heftigen 1:5-Klatsche gegen den SV Werder Bremen begraben. "Wir dürfen definitiv nicht so auftreten, weil das ist nicht Bundesliga und das sind auch nicht wir" , sagte Baumgart auf der anschließenden Pressekonferenz. Schon zuvor hatte er bei Sky in die gleiche Kerbe geschlagen: "Wenn du so eine Leistung abbringst, brauchen wir über nichts mehr reden. Grundsätzlich hatten wir heute keine Antworten auf Nichts."

Die deutliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten hat für Baumgart klare Gründe - und war seiner Meinung nach völlig verdient. "Wir waren in vielen entscheidenden Zweikämpfen nicht nur zweiter Sieger, sondern auch dritter Sieger", sagte der enttäuschte Coach und ergänzte: "Bremen hat genau das gezeigt, was man im Abstiegskampf zeigen muss. Das haben wir heute nicht hinbekommen. Wenn wir uns nicht gemeinsam als Mannschaft gegen gewisse Situationen stemmen, dann werden wir keine Chance haben. Das wurde uns heute bitter aufgezeigt."

Der 48-Jährige nimmt sich auch selbst in die Pflicht. "Da bin ich gefragt, dass wir Dienstag ein ganz anderes Gesicht zeigen." Dann geht es für seine Mannschaft am drittletzten Spieltag der Saison gegen die Hertha. "Wir waren vorher in einer schwierigen Situation. Jetzt ist der Klassenerhalt, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist, ganz weit weg von uns". Der Glaube an ein Wunder ist in Paderborn endgültig verschwunden, die Ostwestfalen sind auf Bundesliga-Abschiedstour.