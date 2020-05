Paderborn-Trainer Steffen Baumgart sorgt für Bundesliga-Novum: Erstmals regulär vierte Einwechselung

Trainer Steffen Baumgart vom SC Paderborn hat bei Neustart der Bundesliga am Samstag in der Begegnung bei Fortuna Düsseldorf (0:0) für ein Novum gesorgt. Der 48-Jährige ist der erste Coach der Liga-Geschichte, der regulär eine vierte Auswechselung vornahm. Vollzogen wurde dieser Schritt mit einem Doppelwechsel: In der 73. Minute holte Baumgart Dennis Srebeny und Kai Pröger vom Feld, brachte dafür Ben Zolinski und Abdelhamid Sabiri. Später wechselte der Paderborner Trainer legal auch noch ein fünftes Mal, indem er Antony Evans für Christian Antwi-Adjej einwechselte (88.).