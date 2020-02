SC Paderborn gegen VfL Wolfsburg live im TV und im Online-Stream sehen

Neue Hoffnung im Abstiegskampf! Der SC Paderborn hat das Tabellenende verlassen. Zum ersten Mal seit dem 14. Spieltag stehen die Ostwestfalen vor dem anstehenden Bundesliga -Duell mit dem VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) nicht mehr auf dem letzten Platz. Gegen die Niedersachsen kann es nun weiter bergauf gehen. Der dritte Heimsieg der laufenden Spielzeit könnte sogar den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz bedeuten.

Verhandlungen unterbrochen: Emre Can lässt BVB zappeln – Klubs weitgehend über Leihe einig

Beim 2:0 gegen den SC Freiburg belohnte sich die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trotz halbstündiger Unterzahl mit dem ersten Dreier nach dem Jahreswechsel. Der Sprung auf Platz 17 dürfte die Ostwestfalen beflügeln. Ein weiterer Mutmacher: Zum dritten Mal in dieser Spielzeit blieb Paderborn gegen die Breisgauer ohne Gegentreffer. Die Defensive zeigte sich gewappnet für den Abstiegskampf. Gegen Wolfsburg wird mit dem gesperrten Jamilu Collins jedoch ein wichtiger Part in der Hintermannschaft fehlen. "Wenn Jamilu ausfällt, ist er nur schwer zu ersetzen", sagte Baumgart bereits im unmittelbaren Nachgang der Partie in Freiburg. Die entstandene Lücke wird gegen Wolfsburg wohl Gerrit Holtmann füllen.