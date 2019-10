SC Verl - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Pokalspiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt in der zweiten Runde des DFB-Pokal beim starken Regionalligisten SC Verl an. Knapp 1200 Kieler Fans begleiten die Kieler Störche unter dem Motto "Hollerween" in den Nordosten Nordrhein-Westfalens. Der KN-Sportbuzzer ist live vor Ort.