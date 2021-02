Robin Dutt weiß, wie es geht. Als bislang letzter Trainer konnte er mit dem SC Freiburg gegen Borussia Dortmund gewinnen. Im Mai 2010 gelang trotz eines Rückstandes und dank des Doppel-Torschützen Papiss Demba Cissé ein 3:1. In den 19 nachfolgenden Duellen mit dem BVB gab es für die Breisgauer dann kaum etwas zu holen: Drei Unentschieden stehen 16 Niederlagen gegenüber. Was können die Breisgauer am Samstag taktisch besser als bei den vergangenen Versuchen machen? Und welche Winkelzüge kann die Borussia entgegensetzen? Anzeige

Im "Matchplan kompakt" schlüpft der ehemalige Freiburger Bundesliga-Coach Dutt in die Rolle des aktuellen SCF-Trainers Christian Streich, Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg übernimmt den Part von BVB-Coach Edin Terzic und erklärt, wie sie die Partie anstelle ihres Kollegen angehen würde. Dutt und Voss-Tecklenburg geben Einblicke in die Stärken "ihrer" Teams und erklären im Video, was am Samstag zu erwarten ist.

Matchplan kompakt mit Dutt und Voss-Tecklenburg: Die Analyse zum Duell zwischen dem SC Freiburg und dem BVB