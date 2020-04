"Sehen das Potenzial": Das königliche Spiel erlebt in der Corona-Krise online einen Boom

Jeden Freitagabend treffen sich die Schachfreunde Barsinghausen zum Training. Neben der Vereinsmeisterschaft gibt es verschiedene Turniere im Blitz- oder Schnellschach. Für jeden Spielertyp ist etwas dabei. Außerdem bietet sich zum Abschluss der Arbeitswoche die Möglichkeit, Leute zu treffen und einfach nur ein bisschen zu plaudern.

Das Internet macht es möglich

Seit Beginn der Corona-Pandemie ticken die Uhren jedoch anders. Wie in allen anderen Sportarten, finden die Trainingsabende der Schachvereine nicht mehr statt. Auch die Mannschaftskämpfe und die fast an jedem Wochenende überall in Deutschland ausgetragenen Turniere wurden bis auf Weiteres abgesagt.

Eines unterscheidet die Schachspieler aber doch von allen anderen Sportlern. Sie können ihrem Trainings- und Turnierbetrieb auch unter den aktuellen Einschränkungen weiter nachgehen. Das Internet macht es möglich. Es gibt viele Plattformen, auf denen rund um die Uhr und sogar gegen Gegner aus aller Welt gespielt werden kann. „Wir werden oft belächelt, aber jetzt schauen einige auf uns“, sagt Nicole Manusina, die stellvertretende Vorsitzende der Niedersächsischen Schachjugend vom SK Lehrte.