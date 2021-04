Jugend-Landesmeisterschaft: Onlineschach ist kein Ersatz für das Spiel am echten Brett

Die stellvertretende NSJ-Vorsitzende Nicole Manusina vom SK Lehrte war zufrieden: „Die Woche war anstrengend, die Turniere wurden aber super angenommen.“ Aufgrund der technischen Probleme im Vorjahr wurde von Chessbase zur Plattform Lichess gewechselt, wo es erfreuliche 234 Meldungen gab.

Gespielt wurden in den sechs Altersklassen wieder neun Runden mit einer Bedenkzeit von fünf Minuten pro Spieler und jeweils zusätzlichen drei Sekunden pro Zug. Positiver Effekt: Vor allem viele wenig turniererfahrene Kinder und Jugendliche gingen an die virtuellen Bretter. Nachdem im Vorjahr in der U12 ein Teilnehmer aufgrund eines nachgewiesenen Betrugs im Nachhinein aus dem Wettbewerb gestrichen wurde, gab es diesmal keine Auffälligkeiten. „Es war alles sehr, sehr fair“, sagte Manusina.