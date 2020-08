Europa League: Wolfsburg-Bezwinger Schachtjor Donezk macht Halbfinal-Einzug klar - Kantersieg gegen Basel 

Schachtjor Donezk ist ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Das ukrainische Team setzte sich am Dienstagabend in der Arena in Gelsenkirchen mit 4:1 gegen den FC Basel durch. Die Ukrainer hatten zuvor im Achtelfinale den VfL Wolfsburg aus dem Turnier geworfen, auch Basel hatte mit Eintracht Frankfurt einen Bundesliga-Klub ausgeschaltet. Im zweiten Dienstagsspiel schlug der FC Sevilla die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 und komplettierte nach Inter Mailand und Manchester United das Halbfinale der Europa League. In der Runde der letzten vier Teams trifft nun Sevilla auf Manchester (Sonntag, 21 Uhr) und Mailand muss gegen Donezk ran (Montag, 21 Uhr).

Schachtjor ging im Duell mit Basel bereits nach zwei Minuten durch einen Treffer von Junior Moraes in Führung. Der Stürmer traf nach einer stark ausgeführten Ecke von Marlos per Kopf. Die Baseler Verteidigung zeigte sich bei diesem Gegentor jedoch alles anders als auf der Höhe. Auch Torwart Djordje Nikolic machte keine gute Figur. In der Folge machte Donezk weiter Druck auf den Baseler Kasten und belohnte sich in der 22. Minute mit dem Treffer zum 2:0. Taison erzielte diesmal das Tor für die Ukrainer, seinen Schuss hatte jedoch Basels Fabian Frei unhaltbar mit dem Knie abgefälscht. Mit dem Spielstand ging es in die Pause - die Führung für Schachtjor war hochverdient.

