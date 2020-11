Schachtjor fern von Donezk: Fragen und Antworten zur Situation des heimatlosen Gladbach-Gegners

Am Dienstagabend bekommt es Borussia Mönchengladbach mit einem der Überraschungsteams der diesjährigen Champions League zu tun. Schachtjor Donezk hat sich mit einem spektakulären Sieg bei Real Madrid (3:2) und einem 0:0 gegen Inter Mailand in der Gruppe B eine starke Ausgangsposition verschafft, ist derzeit sogar Tabellenführer. Und das, obwohl der Verein aus dem Kriegsgebiet Ostukraine bereits seit vielen Jahren unter schwierigen Bedingungen arbeiten muss – denn Schachtjor ist heimatlos. In Donezk spielt die Mannschaft von Trainer Luís Castro nämlich schon seit Jahren nicht mehr. Gladbach reist deshalb auch nicht in die Region Donbass, sondern in die Haupstadt Kiew. Der SPORTBUZZER erklärt die Hintergründe.

Warum spielt Schachtjor Donezk nicht mehr in Donezk? Grund sind die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine, die die Region seit Februar 2014 in Atem halten. Ein dauerhaftes, belastbares Friedensabkommen ist nach wie vor in weiter Ferne. Im Juli 2014 hatten sich sechs ausländische Schachtjor-Spieler nach einem Freundschaftsspiel in Frankreich geweigert, mit der Mannschaft ins Kriegsgebiet zurückzukehren. Daraufhin entschied sich der Klub, seine Zelte in der Region abzubrechen. Was als Lösung auf Zeit gedacht war, dauert nun schon fast sieben Jahre an.

Wie ist derzeit die Situation in der Ostukraine? Seit Februar 2014 gibt es in der Ostukraine bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und pro-russischen Separatisten, die von der Russischen Föderation unterstützt werden. Neben der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Insel Krim durch Russlands Präsident Wladimir Putin eroberten die russischen Kämpfer weite Teile der östlichen Ukraine, darunter Donezk und Luhansk, die beiden größten Städte der Region Donbass. In beiden Städten wurden russlandfreundliche Volksrepubliken errichtet, die allerdings von keinem UN-Staat offiziell anerkannt werden und auch in der eher Ukraine-treuen Bevölkerung umstritten sind. Die Ukraine kontrolliert nur Teile der Verwaltungsbezirke Donezk und Luhansk. Der Krieg hat bisher rund 13.000 Todesopfer gefordert. Laut Auswärtigem Amt kommt es in der Region entlang einer sogenannten "Kontaktlinie" weiterhin täglich zu Kampfhandlungen.

Wo spielt Schachtjor Donezk aktuell? Das Spiel gegen Gladbach wird am Dienstagabend im großen Olympiastadion von Kiew ausgetragen – ohne Zuschauer. Zuvor hatte der Klub jeweils drei Jahre in Lviv in der äußeren Westukraine (2014-2017) und Kharkiv (2017-2020) im Norden des Landes gespielt. Das Stadion von Schachtjor, die erst 2009 eröffnete Donbass Arena, ist seit Mai 2014 für die Öffentlichkeit geschlossen. Mehrfach wurde das EM-Stadion von 2012 im Laufe des Krieges durch Artillerie-Beschuss beschädigt.

Wo trainieren die Spieler des Klubs? Das Hauptquartier samt Trainingsgelände ist mittlerweile in Kiew angesiedelt. Der hochmoderne vereinseigene Trainingskomplex in Donezk war im Sommer 2014 durch Bombenangriffe teilweise zerstört worden.

Wann kehrt Schachtjor zurück nach Donezk? An der unübersichtlichen und von Kämpfen überschatteten Lage im Donbass hat sich in den veränderten Jahren wenig getan. „Wir wissen es noch nicht“, sagte der damalige Schachtjor-Trainer Mircea Lucescu auf diese Frage, als der Klub sich 2014 dazu entschied, Donezk den Rücken zu kehren. Inzwischen gehen viele Beobachter davon aus, dass Schachtjors „Asyl“ in Kiew und Kharkiv von Dauer sein wird. Denn ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.

Wie ist die sportliche Situation von Schachtjor? Die ungewisse politische Lage im Donbass hat Donezk zumindest in sportlicher Hinsicht nicht negativ beeinflusst. Seit 2014 wurde der Klub insgesamt fünf Mal ukrainischer Meister, seit 2017 sogar ohne Unterbrechung. Im Zeitraum des russisch-ukrainischen Konflikts gab es zudem vier Pokalsiege und vier Supercup-Siege für den UEFA-Pokalsieger von 2009, der seither auch international immer wieder für Aufsehen sorgen konnte - etwa im Vorjahr mit dem Einzug ins Halbfinale der Europa League. Derzeit ist die Mannschaft von Trainer Luís Castro Tabellenzweiter hinter Dynamo Kiew. Nach acht Spieltagen beträgt der Rückstand vier Punkte. Dafür steht in der Champions League nach den starken Ergebnissen gegen Real Madrid (3:2) und Inter Mailand (0:0) aktuell der erste Platz in der Gruppe B zu Buche.

