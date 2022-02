Schade! GSVE Delitzsch verliert knapp gegen Topteam aus Karlsruhe

Karlsruhe/Delitzsch. Die Baden Volleys Karlsruhe liegen den Gymnasialen offensichtlich. Nach dem 3:1 in der Hinrunde – der ersten Niederlage für den Spitzenreiter – holten die Loberstädter auch in der Rückrunde zumindest einen Punkt. Beim 2:3 (22:25, 21:25, 25:23, 25:21, 12:15) am späten Sonnabend war aber durchaus noch mehr drin für die Jungs von Benedikt Bauer. „Wenn man uns gestern gesagt hätte, ihr holt hier einen Punkt, hätte ich das ohne Wenn und Aber akzeptiert“, meinte der Coach hinterher.

