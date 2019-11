Schädelprellung: RB Leipzigs Gulacsi fällt wohl gegen Paderborn aus

Leipzig. Peter Gulacsi wird RB Leipzig im kommenden Bundesliga-Spiel beim SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr) mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlen. Wie der Verein am Donnerstag-Abend mitteilte, hat sich der Keeper im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon eine Schädelprellung zugezogen. In Minute 59 hatte der ungarische Nationaltorwart gegen den völlig freien Carlos Vinicius zunächst das zwischenzeitliche 0:2 hinnehmen müssen.