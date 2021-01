Schäden im Knie: Saisonaus für HC Elbflorenz' Gugisch

Dresden. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Rechtsaußen Nils Gugisch hat sich beim letzten Heimspiel am 30. Dezember gegen Eisenach eine schwere Knieverletzung zugezogen. Wie der HC Elbflorenz am Dienstag mitteilte, zog sich der 23-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenmeniskus im linken Knie zu. Das diagnostizierte Mannschaftsarzt Tino Lorenz nach Auswertung einer MRT-Untersuchung, die am Montag durchgeführt wurde.

Damit ist für Gugisch die Saison gelaufen. Das ist umso bitterer, da der wieselflinke Außenspieler, der 2017 von Potsdam an die Elbe gewechselt war, im gleichen Knie bereits einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Den zog er sich im November 2017 zu und fiel danach monatelang aus. Auch in der abgelaufenen Saison klebte ihm das Pech an den Schuhen. Im Februar stellten die Ärzte bei ihm nach einem Zusammenstoß eine knöcherne Verletzung am linken Schienbein und Knie. Nachdem konservative Methoden nicht zum Erfolg führten, musste er sich im August dann doch noch einem arthroskopischen Eingriff unterziehen, bei dem das Gelenk wiederhergestellt wurde.