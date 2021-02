Gross weg, Schneider weg, Riether weg: So erklärt Schalke-Boss Buchta das Personal-Beben

Aufsichtsratschef Jens Buchta erklärte die Schritte in einer Mitteilung des Vereins: "Die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden. Wir brauchen nicht drumherum zu reden: Die sportliche Situation ist eindeutig, deshalb müssen wir bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung auch über die Saison hinausdenken. Gleichzeitig steht nun die Mannschaft in der Pflicht, das letzte Drittel der laufenden Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Das sind die Spieler Klub und Fans schuldig."

Schalke liegt in der Bundesliga abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und taumelt nach dem 0:4 im Derby gegen Borussia Dortmund und dem 1:5 am Samstag beim VfB Stuttgart immer mehr der Zweitklassigkeit entgegen. Zu der sportlichen Misere gesellte sich zuletzt zunehmend auch eine personelle. Vor der Pleite in Stuttgart hatte es Berichte über eine vermeintliche Revolte von Schalker Profis gegeben, die den Klub um eine Trennung von Gross gebeten haben sollen. Diese wurde nun vollzogen. Zuvor hatten in dieser Saison bereits David Wagner (nach dem zweiten Spieltag entlassen), Manuel Baum (in zehn Liga-Partien ohne Sieg) und Interimstrainer Huub Stevens auf der Schalker Bank Platz genommen.