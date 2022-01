Perfekt: Schalke 04 verpflichtet norwegischen Nationalspieler Marius Lode

"Marius Lode kann in der defensiven Dreierkette alle drei Positionen bekleiden. Als Stammkraft und Leistungsträger hatte er in den vergangenen Jahren großen Anteil an den nationalen und internationalen Erfolgen des FK Bodø/Glimt, wurde norwegischer Nationalspieler. Marius ist sofort einsatzbereit und erweitert unsere Optionen in der Innenverteidigung. Wir freuen uns, dass er von nun an Teil unseres Teams ist", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder. Schalke trifft am Sonntag auf Holstein Kiel.