30-Millionen-Deal? Entscheidung von Schalke 04 über Verkauf von E-Sport-Slot steht an

Der FC Schalke 04 hat über einen Verkauf des Startplatzes in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC laut seinem Chief Gaming Officer Tim Reichert noch nicht abschließend entschieden. Wie Reichert der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, soll das erst in den kommenden zwei Wochen geschehen.

Zuvor hatte die Bild berichtet, dass Schalke den Startplatz in der höchsten europäischen Klasse der E-Sport-Disziplin für 30 Millionen Euro verkaufen wolle. In der Zeit zwischen Frühlings- und Sommersaison verkauften die Schalker bereits einen ihrer stärksten Spieler, Felix "Abbedagge" Braun, an ein Team in der nordamerikanischen LoL-Liga LCS.

Schalke im E-Sport-Bereich etabliert Den Slot in der Franchise-Liga mit zehn Mannschaften hatte der FC Schalke 04 2019 für den Preis von acht Millionen Euro erworben. Das LEC-Team gilt als Vorzeige-Unternehmung deutscher Fußball-Vereine im E-Sport. In der Szene konnte sich der Klub in den vergangenen Jahren festigen.