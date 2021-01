"Dilettantische" Kader-Planung: Oliver Reck schreibt Klassenerhalt von Schalke 04 ab

Der frühere Nationaltorwart Oliver Reck glaubt nicht mehr an den Klassenerhalt seines Ex-Klubs Schalke 04. "Je öfter ich mir die Frage stelle, ob Schalke in der Lage ist, noch sechs, sieben oder acht Spiele zu gewinnen, desto öfter komme ich zu dem Schluss: Nein!", sagte der 55-Jährige der Oldenburger Nordwest-Zeitung vor dem Bundesliga-Duell seiner beiden früheren Vereine Werder Bremen und Schalke 04 am Samstag.

Anzeige