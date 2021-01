Kommentar nach dem misslungenen Debüt von Trainer Gross: Schalke muss zweigleisig planen

Es gehört zum Spiel, dass die Verantwortlichen eines schwer abstiegsgefährdeten Klubs nach außen das Prinzip Hoffnung aufrechterhalten. Entsprechend überrascht es nicht, wenn Sportvorstand Jochen Schneider , Trainer Christian Gross und Co. professionell die üblichen Floskeln bemühen, wenn es darum geht, die Chancen des FC Schalke 04 auf den Klassenerhalt noch irgendwie optimistisch zu verkaufen. Das sind sie den eigenen Anhängern schuldig.

Dabei dürften auch die S04-Oberen längst wissen, was die Stunde bei Königsblau geschlagen hat. Nachdem nun auch der Trainertrumpf Gross nicht auf Anhieb gestochen hat, braucht es nicht weniger als ein Wunder, um den Weg in die Zweitklassigkeit beim Revierklub noch zu verhindern. Vier Trainer allein in dieser Saison, saisonübergreifend 30 Spiele ohne Sieg, viel zu viele Gegentore, eine beispiellos verunsicherte Mannschaft: Es gibt einfach überhaupt keine Anzeichen, die Schalker Optimismus nähren könnten.