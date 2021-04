Sportvorstand Knäbel versichert: Schalke will mit Trainer Grammozis in die 2. Liga gehen

Er hat einen der undankbarsten Jobs im deutschen Fußball: Trainer Dimitrios Grammozis hat Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und konnte mit den Königsblauen bisher noch kein Spiel gewinnen. Und während jüngst schon berichtet wurde, dass Grammozis beim fast sicheren Abstieg wackeln könnte, widersprach der neue Sportvorstand Peter Knäbel am Samstag vehement: "Eindeutig das zweite", antwortete er vor dem Spiel in Leverkusen bei Sky auf die Frage, ob der Trainer nur für die Rest-Saison oder auch für den Neustart in der 2. Bundesliga geholt wurde.

Knäbel: "Grammozis gerade deswegen angestellt, weil er die 2. Liga kennt"

Knäbel warnte indes davor, den Weg zurück in die Bundesliga für gegeben zu nehmen. "Es ist eben nicht zu unterschätzen, was es braucht, damit man da an der Spitze spielt", sagte er mit Blick auf die 2. Liga. "Das darf man um Himmels Willen nicht unterschätzen: Man muss sich sehr sehr gut vorbereiten darauf, damit das eintritt, was wir alle wünschen – dass Schalke 04 wieder in der Bundesliga spielt."