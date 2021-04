Wann steht der Schalke-Abstieg fest? Die Szenarien beim Tabellenletzten nach der Pleite in Freiburg

Langsam aber sicher gehen beim FC Schalke 04 die Bundesliga-Lichter aus. Die Königsblauen waren auch am Samstagnachmittag einmal mehr chancenlos, gingen auswärts beim SC Freiburg mit 0:4 (0:2) unter . Der Abstieg bei den Königsblauen könnte nun schon am kommenden Dienstag besiegelt werden, wenn die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis bei Arminia Bielefeld antritt. Eigentlich hätte der Abstieg auch schon am Sonntag feststehen können. Da allerdings Keller-Konkurrent Hertha BSC nach mehreren Corona-Infektionen für zwei Wochen in Quarantäne muss, bekommen die Königsblauen eine Gnadenfrist. Der SPORT BUZZER zeigt, wann der Abstieg der Schalker besiegelt sein könnte.

…die Grammozis-Elf in Bielelfeld verliert. Dann kann Schalke in vier verbleibenden Partien maximal noch auf 25 Punkte kommen, Hertha hat aktuell auf dem Relegationsplatz aber bereits 26 Zähler. Sollte man Unentschieden spielen, ist zumindest schon einmal der direkte Klassenerhalt außer Reichweite. Auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz stehen nämlich die Bielefelder, die bei noch zu vergebenden zwölf Punkten noch 14 Zähler Vorsprung hätten.

Schalke steigt am Freitag ab, wenn…

…der 1. FC Köln die Spiele gegen Leipzig am Dienstag (18.30 Uhr) und dann am Freitag (20.30 Uhr) in Augsburg gewinnt und Schalke in Bielefeld nicht gewinnt. Dann wäre Köln mit 28 Punkten für Schalke uneinholbar – selbst wenn S04 in Bielefeld gewänne. S04 hat am kommenden Wochenende selbst spielfrei, weil die Partie gegen Hertha angestanden hätte, die wegen der Quarantäne der Berliner aber abgesetzt wurde.