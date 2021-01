Schalke 04 will Ahmed Kutucu abgeben: Vereine aus Italien und der Türkei interessiert

Der FC Schalke 04 will trotz Personalengpass in der Offensive sein Talent Ahmed Kutucu abgeben. Vor allem in der Türkei soll er auf einigen Zetteln der Scouts stehen. Das berichtet die WAZ, die unter anderem Fenerbahce Istanbul ins Spiel bringt. Nach SPORTBUZZER-Informationen sind aber auch Parma Calcio und Hellas Verona an ihm interessiert. Der Spieler selbst will zu einem Verein, bei dem er mehr spielen kann und wo sein Talent gefördert wird.

